Iz Suda Bosne i Hercegovine je pojašnjeno da je Šojić podneo zahtev za zamenu zatvorske kazne za novčanu, te da je Sud pre nekoliko dana doneo rešenje kojim je udovoljio tom zahtevu.

Ranije ove godine Sud je doneo trećestepenu presudu Šojiću, kojom mu je izrečeno deset meseci zatvorske i 5.000 KM novčane kazne.

Apelaciono veće je početkom marta utvrdilo da je Šojić prekoračio svoja ovlašćenja i koristio službene automobile za prelazak granice sa Srbijom i Crnom Gorom u brojnim slučajevima od 2018. do 2022. godine.

Utvrđeno je da je kao direktor, odnosno zamenik direktora Službe, imao na raspolaganju dva vozila i da je propisano da se ona mogu koristiti 24 sata dnevno, a da se za putovanje u inostranstvo donosi službeni nalog.

Evidentiran je bio na graničnom prijelazima, kako je utvrdilo Apelaciono veće, a da nije bio upućen na službeni put, i u tim prilikama je službena vozila koristio u privatne svrhe.