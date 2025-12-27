Slušaj vest

Na području Kiseljaka u noći 21. decembra oko 2 ujutru došlo je do tuče u kojoj je jedna osoba zadobila teške telesne povrede.

Naime, prema informacijama porodice i prijatelja povređenog, u tuči je povređen Boris Vujica, a sve je krenulo od rasprave u kafiću.

Nakon verbalne rasprave, četvorica napadača uzela su staklene flaše te su ga udarali po glavi, a upotrebljen je i suzavac.

Na jednom od snimaka koji je ustupljen redakciji Klix.ba može se videti kako su četvorica muškaraca nastavila da udaraju Vujicu i nakon izlaska iz kafića, nakon čega su se udaljili.

Svedoci su pozvali policiju i hitnu pomoć, a Vujica je hitno prebačen na operaciju glave u Sarajevo. Nakon operacije, konstatovani su mu hematomi i fraktura lobanje.