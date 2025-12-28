Slušaj vest

- Osumnjičenima je produžen pritvor za dva meseca. Traje do 24. 2. 2026. ili do druge odluke Suda - potvrđeno je u petak iz Opštinskog suda u Sarajevu.

Pre ove odluke o produženju pritvora za još dva meseca, postupajuća tužiteljka Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je 28. novembra 2025. godine Opšinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomesečnog pritvora Elviru Jusufoviću, Senadu Derviševiću i Zijadu Jusufoviću, osumnjičenima za tešku krađu.

Kako je u novembru potvrđeno iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, pritvor im je bio predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli prikriti dokaze i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

Njih trojica su osumnjičeni da su 24/25. 11. 2025. godine izvršili tešku krađu na području Vogošće, te iz sefa u vlasništvu fizičkog lica, otuđili novac u iznosu od 70.000,00 KM i 22.000,00 EUR, kao i druge predmete.

Izvršenim pretresom stana na području Ilijaša, koje osumnjičeni koriste, pronađen je deo otuđenog novca i jedan dio otuđenih predmeta.