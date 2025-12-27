Bosna i Hercegovina
DETE (10) UPALO U ŠAHT Drama u Bijeljini: Jedva ga izvukli, policija odmah stigla na mesto incidenta
Dete uzrasta oko 10 godina upalo je večeras u šaht u Bijeljini.
To se desilo oko 18 časova ispred Osnovne škole “Knez Ivo od Semberije”.
Nakon toga, policija je stigla na mesto događaja.
"Jedva su izvukli dete iz šahta. Na sreću, nije povređeno", kazao je očevidac.
Poslije izlaska policije na teren, oko 19 sati, stigla je i ekipa “Vodovoda” i ogradila šaht.
Kurir/nezavisne
