Slušaj vest

Dete uzrasta oko 10 godina upalo je večeras u šaht u Bijeljini.

To se desilo oko 18 časova ispred Osnovne škole “Knez Ivo od Semberije”.

Nakon toga, policija je stigla na mesto događaja.

"Jedva su izvukli dete iz šahta. Na sreću, nije povređeno", kazao je očevidac.

Poslije izlaska policije na teren, oko 19 sati, stigla je i ekipa “Vodovoda” i ogradila šaht.

Kurir/nezavisne

Ne propustiteBosna i Hercegovina"UBILA SI MOJE DETE I NISI MU PRUŽILA POMOĆ" Majka preminulog dečaka iz Konjica OPTUŽILA DOKTORKU za njegovu smrt, oglasila se i DOKTORKA! "Dobila sam uputstvo"
Elma Duranović
Bosna i HercegovinaDONETA PRESUDA! Osam godina zatvora zbog obljube deteta u Doboju!
shutterstock-2007874415.jpg
Bosna i HercegovinaPREMINULO DETE (5) KOJE JE PALO SA ČETVRTOG SPRATA Tragedija u Sarajevu!
800x450-1.jpg
Bosna i HercegovinaDETE PALO SA 4. SPRATA! Stravična nesreća u Sarajevu: Hitno prevezeno u Klinički centar
shutterstock_2285488797.jpg