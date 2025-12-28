Slušaj vest

Pripadnici austrijske specijalne jedinice WEGA uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine zajedno sa još dva saučesnika u krvavom obračunu u Beču.

Kako prenose mediji, sve se odigralo u petak oko 7 časova u Beču-Veringu (18. okrug) kada je došlo je do teške telesne povrede nožem.

Naime, 19-godišnji Austrijanac došao je u stan svoje bivše djevojke kako bi s njom "razjasnio" neke stvari. Tamo je najpre došlo do fizičkog sukoba sa njenim sadašnjim momkom, 21-godišnjim Rumunom. On je ubrzo napustio stan, ali se nedugo zatim vratio zajedno sa dvojicom poznanika – 21-godišnjim državljaninom BiH i 21-godišnjim Austrijancem. Sukob je ponovo eskalirao, pri čemu je Rumun naneo 19-godišnjaku više posekotina nožem.

Policajci iz policijske stanice Martinštrase izašli su na lice mesta, ali su osumnjičeni napadač i njegova dva saučesnika, među kojima i državljanin BiH, u međuvremenu pobegli, saopštila je Policijska direkcija Beč. Nakon toga, u celu akciju uključila se i specijalna jedincia WEGA koja je uspela da locira u bečkom okrugu Favoriten i uhapsi vinovnike ovog krvavog obračuna. Sva trojica su sprovedena u zatvor po nalogu bečkog tužilaštva.