Sinoć, nešto posle 22 časa, došlo je do pucnjave na Trebeviću, ispred popularnog restorana Sanilend, u kojoj, srećom, nije bilo povređenih.

Prema nezvaničnim informacijama, nepoznata maskirana osoba otvorila je vatru na Kostu Pandurevića (24) iz Pala, koji se u tom trenutku nalazio pored svog vozila marke Audi A6, u društvu još jedne osobe.

Pandurević je uzvratio vatru, nakon čega je došlo do razmene u kojoj je ispaljeno više desetina hitaca.

Incident je policiji prijavljen oko sat vremena nakon završetka pucnjave. Pripadnici Policijske stanice Istočno Novo Sarajevo obavili su uviđaj.

Tokom istrage pronađeno je šest čaura, a zaplenjen je i video-snimak koji, prema saznanjima, prikazuje ceo tok događaja. Nezvanično, Pandurević je nakon pucnjave odbacio pištolj, koji su policijski službenici kasnije pronašli.

Kako se saznaje, Pandurević je nakon napada pozvao svog oca, koji je navodno došao na lice mesta sa oružjem iz kojeg je Kosta pucao. Istraga se vodi u više pravaca, a obuhvata više osoba, uključujući i Pandurevićevog oca.

Pandurević je odranije poznat policiji. On je 2023. godine uhapšen zbog sumnje da je u Istočnom Sarajevu pokušao ubistvo Adija Nukića.