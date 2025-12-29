Slušaj vest

Pripadnici Uprave policije Federacije BiH (FUP) danas su na području migrantskog kampa u Blažuju, kod Sarajeva, otkrili dva državljanina Sirije koji se mogu dovesti u vezu sa organizovanom kriminalnom grupom "Al Saravi", povezanom sa krijumčarenjem migranta, a nađena je i "jedna bezbednosno interesantna osoba azerbejdžanske nacionalnosti".

Novinska agencija Fena je prenela da su sve tri osobe smeštene u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu i predate u nadležnost Službe za poslove sa strancima radi daljeg postupanja i provera.

Tokom današnje akcije izvršena je detaljna kontrola migrantskog kampa i oko 400 lica afro-azijskog porekla. Nađena je droga zbog čega je jedno lice uhapšeno.

Današnja akcija je nastavak ranijih, pod nadzorom Tužilaštva BiH, u vezi s krivičnim delima krijumčarenja migranata, otmica i iznuda na području Unsko-sanskog kantona i Kantona Sarajevo.