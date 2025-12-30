Slušaj vest

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Seada Arnautovića i Samira Mehinovića, koji se terete da su za vreme rata u BiH i oružanog sukoba Armije BiH i Vojske Republike Srpske (VRS) na području Doboja postupali suprotno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti ratnih zarobljenika za vreme rata.

Arnautović, u svojstvu komandanta 109. Dobojske brigade, i Mehinović, u svojstvu komandira vojne policije te brigade, terete da su od 10. do 15. jula 1992. godine četiri zarobljena pripadnika VRS držali u pritvorskim prostorijama vojne policije u Klokotnici, u neuslovnim prostorijama, gde su svakodnevno bili izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju, objavljeno je na zvaničnom sajtu Tužilaštva BiH.

Tužilaštvo BiH Foto: Printscreen/Youtube

Zarobljenim srpskim vojnicima, dodaje se, nije bila pružena medicinska pomoć zbog zadobijenih povreda, mada je bila dostupna u obližnjoj ambulanti.

- Od posledica mučenja, zlostavljanja, premlaćivanja i drugih nečovečnih postupanja, nepružanja adekvatne medicinske pomoći jedan od ratnih zarobljenika je preminuo - naveli su iz državnog tužilaštva.

Optuženi se terete da su počinili krivično delo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. Krivičnog zakona BiH.