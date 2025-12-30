Slušaj vest

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Nesiba Talića, Јusufa Karalića, Nešida Delalića i Sabahudina Sarajlića za ratne zločine počinjene nad civilima srpske i hrvatske nacionalnosti u objektu Muzičke škole u Zenici, objavljeno je na zvaničnom sajtu državnog tužilaštva.

Optuženi se terete da su u svojstvu komandira i pripadnika vojne bezbednosti i vojne policije u Sedmoj muslimanskoj brigadi Armije BiH, tokom oružanog sukoba u BiH, postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vreme rata, naveli su iz Tužilaštva BiH.

U optužnici je navedeno da je tokom 1993. godine u objekat Muzičke škole u Zenici, koja je služila kao zatočenički objekat, dovođeno i držano u zatvoru više desetina civila srpske i hrvatske nacionalnosti sa područja Zenice i okoline, prema kojima su nečovečno postupali, nanoseći im snažan telesni i duševni bol i patnju, s obzirom na to da su držani u nečovečnim uslovima.

"Ovim zločinima prouzrokovana je smrt dvojice civila, čija tela su pronađena i ekshumirana na području Zenice, kao i teške telesne i psihičke povrede većem broju zatočenih civila, kojima je uskraćivana medicinska pomoć", stoji u optužnici.

Optuženi se terete da su kršili odredbe međunarodnog humanitarnog prava i počinili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.