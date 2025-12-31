Slušaj vest

Vozač automobila iz Prnjavora D.C. poginuo je u utorak u saobraćajnoj nesreći na regionalnom putu Prnjavor-Čelinac.

Saopštili su ovo iz Policijske uprave Banjaluka odakle su naveli da je do sletanja automobila sa kolovoza na pomenutoj deonici došlo u 16 časova u mestu Drenova.

"U nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke 'pežo' kojim je upravljalo lice D.C. iz Prnjavora koje je smrtno stradalo", naveli su iz policije.

Korisnici lokane viber grupe o stanju na putevima navode da se automobil navodno zakucao u drvo jasena pored puta.

Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor izvršili su uviđaj na licu mjesta.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Kurir.rs/Nezavisne

