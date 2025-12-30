U 20.20 časova Policijskoj upravi Novi Grad prijavljena je upotreba vatrenog oružja od strane nepoznate osobe u Ulici Adema Buće. Povređenih nije bilo. O događaju je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je slučaj okvalifikovao kao krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Policijski službenici rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja, potvrdila je za „Avaz“ portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.