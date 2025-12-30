Slušaj vest

Apelaciono veće Suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na odluku Centralne izborne komisije BiH da se ponište rezultati prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske na 136 biračkih mesta u 17 opština i gradova u ovom entitetu, objavili su večeras sarajevski mediji.

Sud je odbio i žalbu Srpske demokratske stranke (SDS) da se ponove izbori na svim biračkim mestima u tri grada – Doboju, Zvorniku i Laktašima.

CIK bi, kako se navodi, odluku o datumu ponavljanja izbora na ovih 136 biračkih mesta trebalo da donese sutra.

Opozicioni kandidat Branko Blanuša (SDS) u novu utrku ulazi s prednošću od 6.245 glasova, s obzirom da je na većini biračkih mesta na kojima su poništeni izbori veliku prednost imao kandidat SNSD-a Siniša Karan.

Izbori su poništeni zbog brojnih utvrđenih nepravilnosti, između ostalog, određen broj birača je glasao bez važećih dokumenata, a tokom brojanja, kako se navodi u saopštenju, glasovi su oduzimani Blanuši i dodavani Karanu.

Prevremeni predsednički izbori u RS održani su 23. novembra, nakon što je CIK početkom avgusta oduzela Dodiku mandat predsednika RS, po osnovu pravosnažne presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

CIK je 15. decembra doneo odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske, održanih 23. novembra.

Prema toj odluci, Siniša Karan, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) osvojio je 222.182 glasova ili 50,39 odsto, dok je Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke (SDS), dobio 212.605 glasova ili 48,22 odsto.