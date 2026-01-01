Slušaj vest

Iz Tužilaštva su saopštili da se Jašarević, koji se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mera u BiH u Istočnom Sarajevu, terete da je u dva navrata prema službenicama zavoda koje su obavljale službene radnje upućivao verbalne i fizičke pretnje u nameri i sa ciljem da ih spreči i ometa obavljanje službenih radnji u vezi sa merama zabrane obavljanja poziva i pisanih kontakata tokom izdržavanja kazne, koje su mu tokom 2025. godine više puta izrečene.

- Optuženi se tereti da je silom i pretnjom da će direktno upotrebiti silu, pokušao sprečiti službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine, u vršenju službene radnje koju je preduzelo u okviru svojih ovlaštenja - navodi se u saopštenju.

Jašarević je optužen za sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje. On je osuđen na 15 godina zatvora zato što je kao član vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči, kako bi izrazio nezadovoljstvo položajem te i sličnih zajednica u zemlji, Evropi i svetu, izvršio teroristički napad na zgradu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država 28. oktobra 2011. godine.

Jašarević se, kako stoji u presudi, dovezao u Opel Kadettu sa Dinom Pečenkovićem i Munibom Ahmetspahićem do sarajevskog naselja Stup, te je seo na tramvaj kako bi došao do zgrade Ambasade, nakon čega je iz automatske puške u razdoblju od 50 minuta ispalio zasigurno oko 105 metaka na objekat, te tom prilikom glasno izgovarao pretnje službenicima Ambasade.