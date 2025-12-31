Slušaj vest

Srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Željka Cvijanović izjavila je danas da u svetu postoji rastuća svest o tome šta su problemi BiH i da Republika Srpska (RS) brani sebe.

"Čula sam na mnogim važnim adresama da će Sarajevo morati da prizna i prepozna RS. To su stvari koje su mnogo drugačije u odnosu na ono što smo ranije slušali. Celi svet se menja, ali u BiH mi deluje da ne razumeju svi da se to dešava", rekla je Cvijanović za banjalučki Glas Srpske.

Ocenila je da je BiH ove godine "utonula u još veću krizu zbog veštački nametnutih i neustavnih stvari i tema koje su bile diktirane od stranog faktora, pre svega, od (visokog predstavnika u BiH) Kristijana Šmita".

Prema njenim rečima, to je "stanje letargije, nepostojanja mogućnosti dogovora i nepostojanja volje da bude nađeno kompromisno rešenje".

"Nama je teško uspostaviti taj most pravog stvarnog razgovora sa političkim Sarajevom, s obzirom na to da su njihovi politički apetiti značajno veći od onog što im pripada po Ustavu i tu je zapravo sav problem", naglasila je Cvijanovićev.

Ocenila je da deo međunarodnog faktora nastoji da ohrabri njihove političke apetite, zbog čega, kako je naglasila, stvari postaju komplikovanije.

Ako imate oslanjanje na strance i strani intervencionizam, smatra Cvijanović, onda država vene i ne može da živi puni institucionalni život.

Naglasila je da je potrebno vratiti se na princip Dejtonskog sporazuma da bi država mogla da funkcioniše.

Prema njenim rečima, sve institucije RS spremne za razgovor i dogovor, pri čemu su odlučne da se ne da ono što pripada tom entitetu BiH.

"Ne želimo da uzmemo ništa što pripada Federaciji BiH, pa ni ono što pripada nivou BiH, koji je zajednički. Uvek smo za to da bude nađeno rešenje koje će prevladati nešto što je veštačko. Uvek smo za to da bude nešto proizvod domaćih institucija, a ne nametnutih rešenja", ocenila je Cvijanović.

Zaključila je da svi u BiH treba da rade na očuvanju mira i stabilnosti i da je sigurna da će tako i biti.