Sa benzinske stanice Ćurković u Kupresu stiže vest o neobičnoj krađi koja se dogodila 30. decembra, oko 2 sata ujutro.
Nova godina otkazana!
BOSANCI UKRALI DEDA MRAZA! Hit snimak sa benzinske pumpe (VIDEO)
Nepoznati počinioci ukrali su veliku figuru Deda Mraza koja je krasila prostor pumpe.
Vlasnici mole sve građane koji su se u to vreme kretali u blizini ili imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da pomognu u potrazi.
Snimak s nadzorne kamere prikazuje kombi i osobe koje su se kretale u to vreme na benziskoj pumpi, što bi moglo pomoći da se rasvetli ova krađa.
(Kurir.rs/Relax portal)
