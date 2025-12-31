Slušaj vest

Nepoznati počinioci ukrali su veliku figuru Deda Mraza koja je krasila prostor pumpe.

Vlasnici mole sve građane koji su se u to vreme kretali u blizini ili imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da pomognu u potrazi.

Snimak s nadzorne kamere prikazuje kombi i osobe koje su se kretale u to vreme na benziskoj pumpi, što bi moglo pomoći da se rasvetli ova krađa.

(Kurir.rs/Relax portal)

Ne propustiteBosna i HercegovinaPUCNJAVA U SARAJEVU, NIKO POGOĐEN: Policija ispituje šta se zapravo desilo, u toku potraga za počiniocem
3317812-policija-edit.jpg
Bosna i HercegovinaSLETEO S PUTA I POGINUO: Teška saobraćajna nesreća kod Prnjavora
policija.jpg
Bosna i HercegovinaPOGLEDAJTE SNIMAK UNAKRSNE PUCNJAVE NA TREBEVIĆU: Jedan mladić od ranije poznat po pokušaju ubistva, pozvao oca koji mu je doneo pištolj, drugi pobegao! (VIDEO)
2025-12-29 09_18_45-Instagram — Mozilla Firefox.png
Bosna i HercegovinaSPECIJALCI U BEČU UHAPSILI BOSANCA: Išao sa Austrijancima da se "rasprave" s Rumunom oko devojke - nastao haos
austrija-hapsenje.jpg