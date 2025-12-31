Slušaj vest

Nepoznati počinioci ukrali su veliku figuru Deda Mraza koja je krasila prostor pumpe.

Vlasnici mole sve građane koji su se u to vreme kretali u blizini ili imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da pomognu u potrazi.

Snimak s nadzorne kamere prikazuje kombi i osobe koje su se kretale u to vreme na benziskoj pumpi, što bi moglo pomoći da se rasvetli ova krađa.