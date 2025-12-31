Slušaj vest

Iako većinska Srbija Novu godinu dočekuje bez snega, Jahorina je zavejana!

Naime, kako se vidi po snimcima sa društvenih mreža, od kojih je jedan objavljen na Instagram stranici "jahorina_info", planina je zavejana, što je idealno vreme za skijanje. 

Kako se navodi, trenutna temperatura je -18 stepeni Celzijusa, a žičare rade punom parom. 

Podsećamo, početkom decembra počela je ski-sezona na Jahorini, a ova olimpijska lepotica u blizini Sarajeva puna je turista i već godinama je jedna od najpopularnijih destinacija u regionu.

Veliki broj naših građana bira da skija upravo na ovoj planini, a ono što je dobra vest jeste da Olimpijski centar Jahorina ima sjajnu saradnju sa ski-centrima u regionu, tako da ski-pas kupljen kod njih važi naKopaoniku, ali i uKolašinu.

Kurir.rs

