Policija je uhapsila lica čiji su inicijali N.A. i D.A. iz Rogatice zbog fizičkog napada i razbojništva nad radnikom šumskog gazdinstva.
Bosna i Hercegovina
ZA NOVU GODINU NAPALI RADNIKA ŠUMSKOG GAZDINSTVA: Ukrali mu vrednu opremu, ali je policija bila brza
Slušaj vest
- Lica su osumnjičena da su juče, 31. decembra, u Rogatici napala radnika šumskog gazdinstva inicijala M.M, te su mu oduzeli mobilni telefon i ključeve od vozila u vlasništvu gazdinstva iz kojeg su ukrala termovizijski osmatrač, kameru i dvogled - saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Osumnjičeni su vozilo ostavili na području opštine Rogatica.
- Oni se terete za krivična djela razbojništvo i tjelesna povreda. O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo - navodi se u saopštenju.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)
Reaguj
Komentariši