- Lica su osumnjičena da su juče, 31. decembra, u Rogatici napala radnika šumskog gazdinstva inicijala M.M, te su mu oduzeli mobilni telefon i ključeve od vozila u vlasništvu gazdinstva iz kojeg su ukrala termovizijski osmatrač, kameru i dvogled - saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Osumnjičeni su vozilo ostavili na području opštine Rogatica.

- Oni se terete za krivična djela razbojništvo i tjelesna povreda. O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo - navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

