Video iz sarajevskog tramvaja postao je hit na mrežama – Srbin koji je dočekao 2026. u Sarajevu zabeležio je spontanu žurku
SRBIN SNIMIO NEZABORAVNU SCENU U SARAJEVU! Prava žurka krenula tek posle ponoći - i to U TRAMVAJU: "Nikad neće izgubiti dušu!" (VIDEO)
Noćas, oko 3 časova, kada smo taman "načeli" 2026. godinu, jedan Srbin — koji je dočekao novu godinu u Sarajevu — imao je zanimljiv "after" nakon inicijalnog dočeka.
Naime, kako je podelio na svom TikTok nalogu, u sarajevskom tramvaju je tek nakon ponoći počela prava žurka, a video koji je objavio oduševio je javnost.
Kako se vidi u opisu videa, gosti i meštani su zajedno pevali hit Jelene Rozge "Minus i plus", koja je sinoć imala nastup u Sarajevu.
- Sarajevo nikada neće izgubiti dušu - stoji u opisu videa.
