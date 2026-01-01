Slušaj vest

Noćas, oko 3 časova, kada smo taman "načeli" 2026. godinu, jedan Srbin — koji je dočekao novu godinu u Sarajevu — imao je zanimljiv "after" nakon inicijalnog dočeka. 

Naime, kako je podelio na svom TikTok nalogu, u sarajevskom tramvaju je tek nakon ponoći počela prava žurka, a video koji je objavio oduševio je javnost. 

Kako se vidi u opisu videa, gosti i meštani su zajedno pevali hit Jelene Rozge "Minus i plus", koja je sinoć imala nastup u Sarajevu.

- Sarajevo nikada neće izgubiti dušu - stoji u opisu videa. 

Kurir.rs/Crna hronika

