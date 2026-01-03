Slušaj vest

Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo obavili su uviđaj na mestu na kom je pronađen putnički automobil marke suzuki u kom se nalazilo telo muškarca.

- Policijskoj upravi jutros je oko 09.05 prijavljeno da se na putnoj komunikaciji Trijanga - Jahorina, opština Pale nalazi putnički automobil u kojem je beživotno telo. Nakon završenog uviđaja biće poznato više informacija", naveli su iz PU Istočno Sarajevo.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

Ne propustiteBosna i HercegovinaZA NOVU GODINU NAPALI RADNIKA ŠUMSKOG GAZDINSTVA: Ukrali mu vrednu opremu, ali je policija bila brza
policija-rs.jpg
Bosna i HercegovinaSRBIN SNIMIO NEZABORAVNU SCENU U SARAJEVU! Prava žurka krenula tek posle ponoći - i to U TRAMVAJU: "Nikad neće izgubiti dušu!" (VIDEO)
Screenshot 2026-01-01 183601.jpg
Bosna i HercegovinaDŽIHADISTA MEVLID JAŠAREVIĆ PRETIO POLICAJCIMA U ZATVORU: Podignuta nova optužnica protiv teroriste koji je napao ambasadu SAD u Sarajevu
Mevlid Jasarevic
Bosna i HercegovinaDOK ČEKAMO SNEG, NA POZNATOM SKIJALIŠTU -18 STEPENI! Ne vidi se prst pred okom, a žičare rade punom parom: Pogledajte snežne prizore! (VIDEO)
Screenshot 2025-12-31 182521.jpg