Telo muškarca pronađeno je juče ujutru u autu na putu Trijanga-Jahorina u Palama.
PRONAĐENO TELO U PARKIRANOM AUTU: Užas na Palama
Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo obavili su uviđaj na mestu na kom je pronađen putnički automobil marke suzuki u kom se nalazilo telo muškarca.
- Policijskoj upravi jutros je oko 09.05 prijavljeno da se na putnoj komunikaciji Trijanga - Jahorina, opština Pale nalazi putnički automobil u kojem je beživotno telo. Nakon završenog uviđaja biće poznato više informacija", naveli su iz PU Istočno Sarajevo.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)
