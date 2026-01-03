Bosna i Hercegovina
FOTOGRAFISAO SE S PORODICOM NA STENI, TALASI GA ODNELI! Užas u Dubrovniku: Telo državljanina BiH izvučeno iz mora
Telo državljanina BiH izvučeno je iz mora na brod Lučke kapetanije Dubrovnik nakon dugotrajne i izuzetno zahtevne borbe sa vrlo visokim talasima, javljaju hrvatski mediji.
Dubrovački lučki kapetan Mato Kekez prethodno je potvrdio da je u moru 200 metara od obale pronađeno telo muškarca kojeg su jutros talasi povukli u more sa stene podno dubrovačkih zidina.
Muškarca su talasi povukli u more sa stene dok se fotografisao sa porodicom.
Brodica Lučke kapetanije, tri zaposlena u pomorskoj graničnoj policiji, dva vatrogasca i ronilac su bili na poziciji ispred uvale Pile, ali je vreme jako loše što je otežavalo izvlačenja tela.
