Telo državljanina BiH izvučeno je iz mora na brod Lučke kapetanije Dubrovnik nakon dugotrajne i izuzetno zahtevne borbe sa vrlo visokim talasima, javljaju hrvatski mediji.

Dubrovački lučki kapetan Mato Kekez prethodno je potvrdio da je u moru 200 metara od obale pronađeno telo muškarca kojeg su jutros talasi povukli u more sa stene podno dubrovačkih zidina.

Muškarca su talasi povukli u more sa stene dok se fotografisao sa porodicom.