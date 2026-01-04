Slušaj vest

U narednim danima Evropu će pogoditi jak hladni talas praćen obilnim snežnim padavinama, a najizraženije vremenske promene očekuju se na Balkanu, Alpima i centralnoj Italiji.

Prema vremenskoj prognozi meteoroloških analitičara, sever Evrope se već suočava sa izuzetno niskim temperaturama — do 20 stepeni Celzijusa ispod proseka za ovo doba godine. Hladna vazdušna masa će se uskoro proširiti na veći deo kontinenta, uključujući Mediteran, Italiju i region Balkana.

Tokom narednih 10 dana prognoziraju se obilne snežne padavine. Na određenim lokacijama Balkana moglo bi pasti preko 100 centimetara snega, dok se u Alpima i planinskim predelima centralne Italije očekuje više od 50 centimetara novog snega.

Meteorolozi objašnjavaju da je ova sinoptička situacija rezultat neuobičajeno toplog vazduha iznad Grenlanda, poznatog kao "Grenlandski blok". Ova pojava gura hladni arktički vazduh ka jugu Evrope, što će dovesti do izraženog zimskog perioda koji bi mogao da traje najmanje deset dana.

Očekuje se da će vremenski uslovi uticati i na saobraćaj, planinski turizam i predstojeće pripreme za Zimske olimpijske igre Milano-Kortina 2026. godine, gde je do sada bio izražen nedostatak snega.

Meteorološke službe pozivaju građane da prate zvanična upozorenja, posebno u područjima gde se očekuju obilne padavine i niske temperature.