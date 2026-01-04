Slušaj vest

Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine je danas izrazilo podršku narodu Veneceuele, ocenivši da je predsednik te zemlje Nikolas Maduro "diktator", te da je "svet bolje mesto" bez njega.

"Izražavamo podršku narodu Venecuele i stabilnosti u toj zemlji i širem regionu. Pozivamo sve aktere da deluju racionalno, odgovorno i uzdržano da bi sprečili dalju eskalaciju i patnju", piše u saopštenju Ministarstva dostavljenom medijima.

Ministarstvo je ocenilo da je Maduro "diktator koji je vladao strahom, upotrebom sile, vojske i policije, punom kontrolom medija i drugim represivnim instrumentima".

"Njegovo držanje na vlasti nije zasnovano na slobodnim i poštenim izborima, već na izbornim prevarama i manipulacijama, kao i na sistematskoj represiji protiv političkih protivnika i studentskog aktivizma putem hapšenja, zastrašivanja i pretnji", navedeno je u saopštenju.

Dodali su su da bi "svet bio bolje mesto bez vladara poput Nikolasa Madura", navodeći da je tokom njegove vladavine više od osam miliona ljudi bilo prisiljeno da napusti Venecuelu.

U toj zemlji "danas više od 90 odsto stanovništva živi u siromaštvu, a sedamdeset odsto u ekstremnom siromaštvu. Ove brojke predstavljaju duboki politički, društveni i humanitarni neuspeh", ukazalo je Ministarstvo spoljnih poslova BiH.

Ocenilo je da se "svi politički diktatori ponašaju na sličan način i koriste iste represivne metode, uključujući i one iz naše vlastite političke stvarnosti u ovom delu sveta".

"Sjedinjene Američke Države su najvažniji strateški partner i prijatelj Bosne i Hercegovine", zaključilo je u saopštenju Ministarstvo, na čijem čelu je Elmedin Konaković.