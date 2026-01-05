POSVAĐALI SE, PA BRUTALNO NASRNUO NA NJU Bacio je na pod, pa udarao šakama: U Podgorici uhapšen državljanin BiH
Osumnjičeni državljanin Bosne i Hercegovine zadržan je zbog sumnje da je fizički napao svoju partnerku u Podgorici, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva.
„Osnovano postoji sumnja da je S.T., državljanin Bosne i Hercegovine, dana 3. januara 2026. godine, oko 03:30 časova, u alkoholisanom stanju, nakon kraće verbalne rasprave, fizički napao svoju partnerku u intimnoj vezi, oštećenu S.T.“, navode iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.
Osumnjičeni je, kako opisuju, partnerku uhvatio za ruke, oborio na pod i udario otvorenom šakom u predjelu lica, usled čega je zadobila lake telesne povrede.
Tužilaštvo je odlučilo da mu odredi zadržavanje zbog postojanja opasnosti od bekstva, imajući u vidu da je strani državljanin, te da je boravio u Crnoj Gori isključivo zbog partnerke.