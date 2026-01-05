Slušaj vest

Intenzivne snežne padavine prouzrokovale su poremećaj u snabdevanju električnom energijom u Federaciji BiH, a samo na području u nadležnosti federalne "Elektroprivrede" bez struje je ostalo oko 45.000 potrošača, saopšteno je iz ovog preduzeća.

RTRS prenosi da je najteža situacija u Tuzlanskom kantonu, gde je zbog kvarova na 31 dalekovodu bez električne energije više od 29.000 potrošača.

Posebno je teška situacija na području Živinica, gde je bez električne energije više od 11.000 potrošača, zatim Lukavcu i Srebreniku, u kojima je bez snabdevanja oko 10.000 potrošača.

U Zeničko-dobojskom kantonu bez električne energije je više od 15.000 potrošača, a najkritičnija situacija je u Kaknju i na području Olova.

Bez električne energije su i potrošači na području Gornjeg Vakufa, u Srednjobosanskom kantonu, zbog kvara na dalekovodu koji je u nadležnosti "Elektroprenosa BiH".

Kvarovi i prekidi u napajanju električnom energijom zabeleženi su i u Hercegovačko-neretvanskom, Unsko-sanskom, Bosansko-podrinjskom i Sarajevskom kantonu.

Iz federalne "Elektroprivrede" navode da ekipe intenzivno rade na otklanjanju kvarova i normalizaciji snabdevanja, ali da otežavajuću okolnost predstavljaju konfiguracija terena i otežan pristup objektima, kao da bi problem za održavanje stabilnosti u snabdevanju električnom energijom mogao predstavljati prognozirani nastavak snežnih padavina.