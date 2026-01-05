Slušaj vest

Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je oslobađajuću presudu Aleksandru Džombiću, bivšem premijeru Republike Srpske, za zloupotrebu službenog položaja prilikom dodele kredita Investiciono-razvojne banke RS (IRB RS) u iznosu od 19,4 miliona maraka firmi „Energoliniji“.

Kako je potvrđeno za „Nezavisne novine“ u Vrhovnom sudu Republike Srpske, Sud je uvažio žalbu Republičkog javnog tužilaštva RS.

Odlučeno je da se prvostepena presuda ukine, a predmet protiv Džombića vraćen je Okružnom sudu u Banjaluci na ponovno odlučivanje.

Optužnicu protiv Džombića Republičko tužilaštvo je podiglo 31. decembra 2021. godine, a ona je izmenjena po okončanju dokaznog postupka.

Optužnica Aleksandra Džombića

Džombića optužnicom terete da je bio svestan da sporni kredit od 19,4 miliona KM, odobren „Energoliniji“, neće moći biti vraćen zbog nesposobnosti firme.

Takođe, terete ga i da je zvao tadašnjeg direktora IRB RS Milenka Pavlovića kako bi ga ubedio da treba da prihvati zahtev za kredit „Energoliniji“.

Pavlović je to odbio i podneo ostavku, a nakon toga je pomenuto preduzeće ponovo podnelo zahtev za kredit od 19,4 miliona, a Džombić je 16. februara 2012. godine potpisao odluku o odobravanju kredita.

Suđenje je počelo u banjalučkom Okružnom sudu 17. marta 2022. godine.

Među saslušanim svedocima tokom ovog procesa u banjalučkom Okružnom sudu bili su tadašnji predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, kao i ministar energetike i rudarstva RS i lider Socijalističke partije Petar Đokić.