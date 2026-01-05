Slušaj vest

Na području Bočca policija je pronašla automobil ”opel astra” nestalog Cvijana Simića (27) iz Italije, a za mladićem se i dalje traga.

Parkirani automobil pronašli su policijski službenici PU Mrkonjić Grad, koji su izvršili uviđaj.

Nedaleko od vozila zatečen je ključ od automobila, dok su unutrašnjosti pronađene i određene privatne stvari.

”Mladićev mobilni telefon zatečen je u automobilu, kao i cigarete i druge stvari. Oko vozila je napadao sneg, ali nije bilo nikakvih sumnjivih tragova. Na licu mesta izvršen je uviđaj i za mladićem se i dalje traga”, kaže dobro upućeni izvor.

Podsetimo, Cvijan Simić nestao je 2. januara kada se, oko 12.30 časova, udaljio iz hotela u kojem je odseo u Banjaluci. Njegov automobil ”opel astra” snimljen je na području Surjana kod Mrkonjić Grada, što je i usmerilo dalju potragu. Mladićeva porodica je preko društvenih mreža apelovala na građane Banjaluke i Mrkonjića da pomognu da Cvijan bude što prije pronađen.

O svemu se oglasila i PU Banjaluka, navodeći da je nestanak prijavljen 4. januara.

”Nestali ima 28 godina, visok je oko 178 centimetara, težak oko 80 kilograma. Ima smeđu kose, oči plave boje, normalan oblik nos i ušiju. Policijska uprava Banjaluka moli građane, ukoliko primete nestalo lice ili dođu do bilo kakvih saznanja o istom, da to prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu policiju na besplatni broj telefona 122”, saopštila je PU Banjaluka.