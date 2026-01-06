Slušaj vest

Nalaganjem Badnjaka započelo je današnje proslavljanje Badnjeg dana u Crkvi Svetog arhangela Mihaila u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zalužanima kod Banjaluke.

Badnjak je dočekan pred crkvom, a doneli su ga pripadnici Јedinice konjice pri Žandarmeriji.

- Ovom proslavom Policija i naše ministarstvo s radošću očekujemo Božić. To je praznik koji treba da nam donese radost u ova vrlo složena vremena. Nadamo se i molimo Bogu za napredak u celoj Srpskoj, i da naše ognjište bude narodno saborište, da trajemo i preživimo sva teška iskušenja - rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, prenosi RTRS.

Badnjak su u Centar donijeli pripadnici Јedinice konjica i službeni psi Žandarmerije MUP Republike Srpske.

Proslavljanje Badnjeg dana u Crkvi Svetog arhangela Mihaila u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zalužanima kod Banjaluke Foto: Printscreen/Facebook/RTRS vijesti

Nakon liturgije, a potom i iznošenja i nalaganja badnjaka, ispred crkve je organizovano pijukanje za najmlađe.

Proslavi Badnjeg dana je prisustvovao i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, kao i brojni pripadnici policije i vernici.

Srpska pravoslavna crkva proslavlja Badnji dan, pripremajući se za najradosniji hrišćanski praznik Rođenje Isusa Hrista - Božić.

(Kurir.rs/RTRS)

Ne propustiteBosna i HercegovinaUKINUTA OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA ALEKSANDRU DŽOMBIĆU: Novo suđenje bivšem premijeru Republike Srpske
aleksandar-dzombic-bivsi-premijer-rs.jpg
Bosna i Hercegovina"SARAJEVO ĆE MORATI DA PRIZNA I PREPOZNA REPUBLIKU SRPSKU" Željka Cvijanović kaže da se "celi svet menja, ali u BiH deluje da ne razumeju svi da se to dešava"
Željka Cvijanović
Bosna i HercegovinaSUD BIH ODBIO ŽALBU SNSD: Ponavljaju se izbori za predsednika RS na 136 biračkih mesta
BiH izbori (1).jpg
Bosna i HercegovinaNAPAD SEKIROM U ZVORNIKU! Prijava Policijskoj stanici Kozluk, dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini zatražio dostavljanje izveštaja
sekira.jpg