Nalaganjem Badnjaka započelo je današnje proslavljanje Badnjeg dana u Crkvi Svetog arhangela Mihaila u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zalužanima kod Banjaluke.

Badnjak je dočekan pred crkvom, a doneli su ga pripadnici Јedinice konjice pri Žandarmeriji.

- Ovom proslavom Policija i naše ministarstvo s radošću očekujemo Božić. To je praznik koji treba da nam donese radost u ova vrlo složena vremena. Nadamo se i molimo Bogu za napredak u celoj Srpskoj, i da naše ognjište bude narodno saborište, da trajemo i preživimo sva teška iskušenja - rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, prenosi RTRS.

Badnjak su u Centar donijeli pripadnici Јedinice konjica i službeni psi Žandarmerije MUP Republike Srpske.

Proslavljanje Badnjeg dana u Crkvi Svetog arhangela Mihaila u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zalužanima kod Banjaluke

Nakon liturgije, a potom i iznošenja i nalaganja badnjaka, ispred crkve je organizovano pijukanje za najmlađe.

Proslavi Badnjeg dana je prisustvovao i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, kao i brojni pripadnici policije i vernici.