U Zvorniku se danas, 6. januara, odigrala nesvakidašnja scena kada je Rade Sakotić, vatrogasac, zagazio u reku Drinu, seo u potopljeni golf, upalio ga i uspeo da ga vozi sve dok nije izašao iz vode.

Kako pišu mediji, dva automobila ostavljena na gradskom parkingu u Zvorniku završila su pod vodom, jer se reka Drina izlila iz svog korita.

Gradski štab za vanredne situacije danas, 6. januara, proglasio je vanrednu situaciju na području Zvornika.

(Kurir.rs/Nezavisne)