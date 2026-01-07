Slušaj vest

Nakon što se reka Drina izlila usled obilnih padavina i potopila vozila na gradskom parkingu u Zvorniku, na teren su odmah upućene vatrogasne ekipe.

Među njima je bio i vatrogasac Rade Šakotić, koji je ušao u nabujalu reku i uspeo da izvuče jedno od vozila, odnosno, praktično da ga odveze iz reke u kojoj je bio do pola, na obalu, zbog čega je u javnosti odmah proglašen herojem.

Ovaj snimak iz Bosne postao je viralan preko noći i toliko deluje nestvarno da su mnogi pomislili da ga je napravila veštačka inteligencija. Jer, čovek je bukvalno zagazio u reku, kao da hoda po suvom parkingu, seo u auto, startovao ga i odvezao na sigurno!

Sada se oglasio upravo heroj ove priče - Rade Šakotić.

Foto: Instagram Printscreen

Prema njegovim rečima, prizor koji ih je dočekao bio je izuzetno težak, jer su četiri automobila već bila pod vodom, a brza intervencija mogla je spasiti samo deo vozila.

- Nadošla je reka Drina, mi smo došli na mesto događaja. Došli smo tamo, videli smo tri-četiri auta na gradskom parkingu. Voda je izašla iz korita, uhvatila je četiri auta, dva se nisu mogla spasiti, treći smo spasili i u četvrti sam ušao - ispričao je Šakotić, prenosi bosanski portal "Crna hronika".

Vlasnica auta mu dala ključ, seo i odvezao ga

Uslovi na terenu bili su otežani zbog jake struje i visokog vodostaja, ali to ga nije sprečilo da uđe u reku kada mu je vlasnica jednog automobila predala ključeve.

Pre nego što je krenuo prema vozilu, kolegama je dao svoje lične stvari, a zatim se zaputio prema automobilu koji je bio gotovo potpuno pod vodom.

- Nisam uopšte razmišljao da idem po njega. Kada je došla vlasnica i dala ključ, odmah sam ušao po automobil - rekao je, dodajući da je uspeo da upali vozilo i izvuče ga na sigurno uz pomoć kolega.

"Samo sam radio svoj posao"

Na kraju je istakao da mu se vlasnica zahvalila, ali da on smatra da je samo radio svoj posao, kao i svaki put kada je potrebno reagovati kako bi se pomoglo građanima u vanrednim situacijama.

Snimak se gleda u neverici

Skromni Rade ipak je proglašen herojem, a video snimak u kome ga izvlači iz nabujale Drine obišao je region i svi ga gledaju u neverici.