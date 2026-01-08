Slušaj vest

Večeras je na širem području srednje Bosne detektovan zemljotres, objavljeno je na stranici Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Prema prvim informacijama epicentar potresa detektovan je na području Bugojna.

Osim Bugojna, prve informacije ukazuju da su podrhtavanje tla osetili stanovnici Travnika, Gornjeg Vakufa, Viteza....

Posebno se osetio u višespratnicama, što je izazvalo strah i uznemirenost kod građana, a kako se navodi zemljotres je bio kraći, a opisan je i kao udar.

Nema preciznijih informacija o jačini, niti o eventualnoj materijalnoj šteti.

Kurir.rs/Telegraf

