Policija na Arubi pokrenula je istragu nakon što je pre tri dana ispred hotela Sent Redžis pronađeno telo B. Jozića, američkog državljanina, poreklom iz Bosne i Hercegovine.

Kada su pretražili njegovu sobu, policija je naišla na šokantan prizor jer je i njegova supruga bila mrtva.

Prema izveštaju sa Arube, slučaj se istražuje kao ubistvo-samoubistvo. Policija je identifikovala žrtve kao B. Jozića i C. Jozića, stanovnike SAD koji su bili na odmoru na Arubi.

Prema prvim izveštajima, B. Jozić je skočio sa balkona hotela visoke spratnice i poginuo. Supruga je verovatno ubijena pre skoka, ali se još ne može sa sigurnošću utvrditi da je muž ubica.

Policijska uprava Arube saopštila je da je odgovorila na prijavu da je muškarac pao sa balkona hotela Sent Redžis u Nordu.

Nakon što su stigli na lice mesta, utvrđeno je da muškarac ne pokazuje znake života, nakon čega je proglašen mrtvim. Istraga je zaključila da je skočio sa poslednjeg sprata hotela.

Nakon što je pronađeno telo žene, policija je ovaj tragični događaj opisala kao „tužan i neobičan slučaj“.

U naknadnom saopštenju, policija je navela da je B. Jozić (45) iz Bosne i Hercegovine, dok je njegova supruga C. Jozić (52) sa Filipina.

Američki časopis People navodi da je reč o bračnom paru koji je vodio teretanu u Ilinoisu. Njih dvoje su takođe imali zajednički profil na Fejsbuku, gde su poslednjih dana objavili nekoliko fotografija sa Arube, karipskog ostrva poznatog po belim peščanim plažama i tirkiznom moru.

Navodno su posetili Arubu kao turisti kako bi proslavili novogodišnje praznike. Mediji izveštavaju da se istraga nastavlja.

(Kurir.rs/hercegovina.info)

