Povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, otkriveno je i osveštano Centralno spomen-obeležje u Banjaluciza ukupno 25.830 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.

Spomen-obeležje osveštao je episkop mačvanski Sava uz sasluženje više sveštenika Eparhije banjalučke.

Episkop mačvanski Sava rekao je da se danas, otkrivanjem Centralnog spomen-obeležja, prisećaju žrtava poginulih vojnika i vojskovođa koji su živote ugradili u temelje Republike Srpske.

– Na najradosniji hrišćanski praznik – Božić, sećamo se onih koji su svoje živote položili za Hrista, veru i identitet – rekao je episkop Sava u obraćanju na otkrivanju Centralnog spomen-obeležja u Banjaluci.

Nakon otkrivanja spomen-obeležja, vence su položili vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Savo Minić, te predstavnici institucija Srbije.

Foto: Instagram/rtrsvijesti

Vence su položila i udruženja Srpske proistekla iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i Gradske uprave Banjaluka.

Prisutni su i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, predstavnici udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, veliki broj zvanica iz političkog i društvenog života Republike Srpske, te predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama BiH i Trećeg pešadijskog Republika Srpska puka.

Policijski orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske je na početku izveo himne Srpske i Srbije „Moja Republika“ i „Bože pravde“, piše RTRS.

Nakon otkrivanja Centralnog spomen-obeležja predviđeno je njegovo osveštanje, polaganje venaca i cveća, a zatim i obraćanje zvaničnika Republike Srpske i Srbije, te predstavnika udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

U centralnom delu spomenika postavljen je krst na kojem je poruka: „Spomen na vas je naš sveti hram. U njemu nikad neće biti mrtva vaša svetla i zavetna žrtva“.

U 17 časova biće održana svečana akademija u Sportskoj dvorani „Borik“, a u 18 časova svečani prijem u sedištu Vlade Srpske.

U petak, 9. januara, u devet časova biće služena liturgija u Hramu Hrista Spasitelja, a u 12 časova svečani defile na Trgu Krajine.