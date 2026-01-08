Slušaj vest

Ubeđivali su me da treba da održim govor. Pristao sam zato što želim da kažem da volim Republiku Srpsku, i ne vidim budućnost bez nje i njenog postojanja, rekao je predsednik SNSD-a Milorad Dodik na svečanoj Akademiji povodom Dana Republike Srpske.

Srbi su platili veliku cenu našim zabludama jugoslovenstva. U Banjaluci smo formirali Vojsku Republike Srpske i od prvog dana na njenom čelu je bio general Ratko Mladić. Pre toga doneli smo i Ustav koji i danas važi. Sukobe smo dočekali nespremni i neverujući da mogu da ubiju našeg svata i to pred crkvom u Sarajevu. Da u Sijekovcu se pojave "zelene beretke" i ubijaju naš narod - rekao je Dodik.

Dodik je podsetio da je za Srpsku život dalo 26.000 boraca.

- Veliki broj onih koji su ranjeni, ostali invalidi, i oni koji su morali napustiti svoje ognjište. A njega najčešće primetimo kada ga izgubimo. Mnoge naše porodice ostale su bez naslednika u proteklom periodu. Izmislili su priču o kolektivnoj krivici, a onda sudili samo nama Srbima. Skrajnuli su naše vođe, vidite gde su završili Milošević, Karadžić, Plavšić, Mladić,....a u Hagu nismo videli Franju Tuđmana ili Aliju Izetbegovića - istakao je Dodik.

Foto: SERGEI ILNITSKY/EPA

Dodik ističe da je bio svedok vremena kada su se Srpskoj oduzimale brojne nadležnosti.

- Sada vidimo koliko je to bilo pogrešno i koliko je to bilo na štetu Republike Srpske. Radovali smo se svakom susretu sa Srbijom, koju doživljavamo kao svoju zemlju. Mi smo jedan narod koji zaslužuje jednu državu i od toga nećemo odustati - poručio je Dodik.

Dodik kaže da pokušavaju da zabrane i obeležavanje Dana Republike, ali da se niko više ne plaši tih pretnji.

- Ja sam promnio metode, ali cilj nisam. BiH je za nas neželjeno mesto. Sve ove godine samo smo gubili i gubili. Nismo spremni da dajemo svoj suverenitet da idemo, ko zna gde, u neku EU koja će se brzo ugasiti - poručio je Dodik.

Dodik je rekao da je srpski narod pobjedio sve podjele, i da smo se jedinstveno borili za našu slobodu.

- Onih 26.000 ispisanih imena to najbolje pokazuju. Jedina naša ideologija je samo Republika Srpska - zaključio je Milorad Dodik, predsednik SNSD-a