U Doboju je uhapšen vozač iz Gradačca K.K. jer je pod dejstvom amfetamina upravljao audijem, koji mu je oduzet zbog duga većeg od 20.000 KM (nešto manje od 10.000 evra), saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

- Policijski službenici Policijske stanice Doboj 1 su 05.01.2026. godine lišili slobode lice inicijala K.K. iz Gradačca, FBiH, koje je upravljalo putničkim vozilom markeaudi”, nakon što je kontrolom i izvršenim testiranjem na prisustvo opojnih droga u organizmu utvrđeno da je isto pozitivno na opojnu drogu AMP. Tokom kontrole je uvidom u registar novčanih kazni utvrđeno da na ime prekršaja ima dug od 21.013 KM, zbog čega je vozilo audi privremeno oduzeto - stoji u saopštenju dobojske policije.

Ističu da će protiv K.K. biti pokrenut prekršajni postupak zbog počinjenog prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima u BiH.