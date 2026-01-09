Slušaj vest

Povodom Dana Republike u Republici Srpskoj danas, 9. januara, vozačima je omogućeno besplatno korištenje auto-puteva, saopšteno je iz “Autoputeva Republike Srpske”.

“Tim gestom, JP ‘Autoputevi Republike Srpske’ poručuje svim građanima Republike Srpske da dođu u Banjaluku i prisustvuju svečanostima povodom najznačanijeg datuma u istoriji naše Republike – 9. januara”, naveli su iz ovog preduzeća.

Takođe, kako dodaju, slogan “Živjeće ognjište” biće vidljiv na svim informativnim portalima iznad auto-puteva u Republici Srpskoj.

“Svečarsku atmosferu dodatno upotpunjuju i zastave Republike Srpske, kojima su okićene sve deonice auto-puteva u Republici Srpskoj”, ističu oni.

Prema njihovim rečima, jedan ešalon JP “Autoputevi Republike Srpske” uzeće i učešće u svečanom defileu na Trgu Krajine u Banjaluci, koji se održava danas sa početkom u 12 časova.

“Živeće ognjište, a do svakog našeg ognjišta vodiće nas mreža savremenih auto-puteva, kao zalog za budućnost i ekonomski rast i razvoj Republike Srpske”, ističu iz “Autoputeva RS”.

(Kurir.rs/banjaluka.net)

Ne propustiteBosna i HercegovinaŽENA POGINULA NAKON PADA S BALKONA: Tragedija u Banovićima
shutterstock_2285488797.jpg
Bosna i HercegovinaMUŠKARAC POREKLOM IZ BiH I NJEGOVA ŽENA FILIPINKA PRONAĐENI MRTVI: Policija ušla u hotelsku sobu i zatekla jeziv prizor: Užas na novogodišnjem putovanju! (FOTO)
Screenshot 2026-01-08 165236.png
Bosna i HercegovinaBADNJAK DONELI ŽANDARMI NA KONJIMA Badnje jutro u Crkvi Svetog arhangela Mihaila u Centru za obuku MUP Republike Srpske (FOTO, VIDEO)
Badnjak.jpg
Bosna i HercegovinaBEZ STRUJE 45.000 POTROŠAČA U FEDERACIJI BIH! Velike snežne padavine prouzrokovale poremećaj u snabdevanju električnom energijom
113485-profimedia0335772479-s.jpg