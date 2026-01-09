Slušaj vest

Povodom Dana Republike u Republici Srpskoj danas, 9. januara, vozačima je omogućeno besplatno korištenje auto-puteva, saopšteno je iz “Autoputeva Republike Srpske”.

“Tim gestom, JP ‘Autoputevi Republike Srpske’ poručuje svim građanima Republike Srpske da dođu u Banjaluku i prisustvuju svečanostima povodom najznačanijeg datuma u istoriji naše Republike – 9. januara”, naveli su iz ovog preduzeća.

Takođe, kako dodaju, slogan “Živjeće ognjište” biće vidljiv na svim informativnim portalima iznad auto-puteva u Republici Srpskoj.

“Svečarsku atmosferu dodatno upotpunjuju i zastave Republike Srpske, kojima su okićene sve deonice auto-puteva u Republici Srpskoj”, ističu oni.

Prema njihovim rečima, jedan ešalon JP “Autoputevi Republike Srpske” uzeće i učešće u svečanom defileu na Trgu Krajine u Banjaluci, koji se održava danas sa početkom u 12 časova.