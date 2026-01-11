Slušaj vest

Žestoka rasprava oko droge i prostitutki u Inzbruku eskalirala je prošle godine. Dvojica muškaraca (26 i 28 godina) zbog toga su danas osuđeni pred Pokrajinskim sudom, a brutalnost prema žrtvi šokirala je javnost.

Optužbe tužilaštva bile su ozbiljne: državljani BiH i Crne Gore su navodno u maju opljačkali jednog Sirijca na brutalan način. Pretili su mu pištoljem i nožem, a zatim ga udarali pajserom po glavi i butini.

Plen je bio smešan: 310 evra i nekoliko kartica žrtve. Povrede, međutim, su bile jezive – između ostalog, prelom jedne kosti šake i više posekotina.

Na početku je prvooptuženi, inače iz BiH, izneo drugačiju verziju. On i njegov kolega navodno nisu bili počinioci, već žrtve. U vezi sa "dilovima" oko droge i prostitutki na jednoj poznatoj adresi u Inzbruku, tvrde da su bili "prevareni". Dodali su da su u Inzbruk došli zbog „raznih seksualnih praksi“ koje u njihovim domovinama, BiH i Crnoj Gori, nisu bile moguće.

Do sukoba, koji je potpuno eskalirao, došlo je kada Sirijac "nije isporučio" obećano.

- Hteo je novac unaprijed i zatim je pretio - rekao je prvooptuženi.

Njegov prijatelj na kraju mu je "priskočio u pomoć" pajserom i branio ga.