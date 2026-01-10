Slušaj vest

Rano u petak se u Tulumu u Meksiku, na Tehmplo festivalu elektronske muzike dogodila pucnjava u kojoj je jedna osoba ubijena.

U vreme pucnjave svoj set je puštao jedan od najpoznatijih svetskih DJ-eva, rođeni Travničanin, Mladen Solomun.

Meksičke vlasti su potvrdile da je došlo do ubistva i da je otvorena istraga o tom slučaju.

Iako nema zvaničnih informacija, Tulum Times javlja da žrtva nije bila učesnik događaja i da nema potvrda da su posetioci bili direktno ugroženi u krugu nastupa.

Ipak, prema rečima brojnih Solomunovih fanova, zvuci pucnjave su stvorili „paniku i trčanje ljudi ka izlazu“.

„Pokušavao sam da napustim mesto održavanja kada smo čuli više pucnjeva, a onda smo nekoliko minuta kasnije videli naoružanu policiju kako ulazi“, rekao je jedan od svedoka.

Drugi navode da je atmosfera bila zbunjujuća jer organizatori nisu odmah jasno objasnili šta se dogodilo, a muzika nije prestajala.

„Upravo sam izašao sa Solomuna i usred zabave videli smo stampedo ljudi kako trče u strahu. Mnogo zbunjenosti i haosa, ali muzika nikada nije prestajala“, napisao je drugi.

Policija i tužilaštvo u Quintana Roo istražuju slučaj koji je okvalifikovan kao ubistvo i razmatraju moguću vezu sa aktivnostima trgovine drogom.

Meksički mediji javljaju da osumnjičeni nije uhapšen. Prema njihovim navodima, naoružani napadač je izvukao vatreno oružje „usred ove prepune rejv zabave“ i „upucao ga u grudi i leđa“ pre nego što je pobegao sa mesta događaja.

Osim samog zločina, ono što je izazvalo najviše besa bila je reakcija nadležnih.

„Zvaničnici su nekoliko sati ćutali o tome šta se dogodilo, verovatno kako bi sprečili da ubistvo naruši imidž destinacije tokom vrhunca sezone. Muzika je nastavila da svira dok je ubistvo, u suštini, gurano pod tepih“, pišu meksički mediji.