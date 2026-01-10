Slušaj vest

Klizav i zaleđen put bio je uzrok saobraćajne nesreće koja se dogodila u austrijskoj opštini Gampern, u kojoj su učestvovali vozač kamiona iz Bosne i Hercegovine i vozač traktora iz Austrije.

Prema pisanju medija, nesreća se dogodila u jutarnjim satima, kada je 31-godišnji muškarac iz okruga Feklabruk izašao na put L1274 kod Gamperna traktorom sa prikolicom. U isto vreme, 38-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem u istom okrugu, putovao je kamionom iz suprotnog smera.

U oblasti Fišam, na području opštine Gampern, traktor je proklizao nizbrdo zbog zimskih uslova na putu. Kako je navedeno, u tom trenutku prikolica je prešla u suprotnu traku.

Čeoni sudar

Uprkos naglom kočenju, vozač kamiona koji je dolazio iz suprotnog smera nije uspeo da izbegne čeoni sudar.

Sila udara je bacila traktor i prikolicu u pored puta. Nakon nesreće, nadležne službe su stigle na lice mesta, a povređenom vozaču je ukazana prva pomoć.

Mediji izveštavaju da je 38-godišnjak zadobio povrede neutvrđenog stepena i da je, nakon ukazane pomoći na mestu nesreće, prevezen u kliniku Salckamergut u Feklabruku.