Srpska članica Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Željka Cvijanović izjavila je na današnjem božićnom prijemu u banjalučkoj kasarni "Kozara" da nema BiH bez entiteta.

Cvijanović je na društvenoj mreži X objavila da su potpuno neosnovane negativne izjave na račun Republike Srpske (RS), koje su ovih dana uputili nekadašnji poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić i ministar odbrane BiH Zukan Helez.

Ocenila je da je dobro što postoji neraskidiva veza između institucija Republike Srpske i njenih predstavnika, koji, kako je istakla, deluju u sistemu odbrane na nivou BiH.

"To je nešto što ćemo nastaviti da negujemo. Dakle, želimo da pokažemo da suština RS i njene snage leži u jedinstvenom radu, kao i sposobnosti da ciljeve i obaveze zajednički ispunjavamo", kazala je Cvijanović.

Čestitala je božićne i novogodišnje praznike svim pripadnicima srpskog naroda koji deluju u sistemu odbrane i u Oružanim snagama BiH.

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik rekao je na istom prijemu da je RS trajna i da "bošnjačka privatizacija BiH već postaje degutantna", reagujući na izjavu ministra odbrane BiH Zukana Heleza da je došlo vreme da započne ozbiljna rasprava o ukidanju entiteta u BiH.

"Neka bude tema to što on hoće. Samo ne znam šta će se na kraju ukinuti. Verujem da je RS trajna i da nema niko ko bi u ime RS prihvatio ukidanje", kazao je Dodik u svom obraćanju na prijemu.

Prema njegovim rečima, "globalni odnosi su takvi da je sve moguće, osim da se ukinu entiteti".

"Na bazi dogovora napravljena je i BiH. Kako je sad moguće ukinuti to što je napravilo neku njihovu BiH? Dakle, entiteti su svojim sporzumom to stvorili. Čak su predviđeni u Dejtonu kao jedini subjekti koji mogu dograđivati Dejtonski sporozum. A on bi to ukidao. Zamislite", zaključio je Dodik.