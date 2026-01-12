Slušaj vest

Na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske danas su kolone vozila mnogo kraće nego juče kada su na pojedinim prelazima putnici čekali i po deset sati.

Najgora situacija juče je bila na graničnom prelazu Gradiška. Jedan od putnika je napisao da je u Gradiški čekao 10 sati i 15 minuta, dok je drugi objavio da su se članovi njegove porodice posle osam sati čekanja okrenuli i vratili u Banjaluku, prenose banjalučki mediji.

"Čekali smo pet i po sati da prođemo kružni tok u Gradiški. Kad smo ga prošli, sat i po se nismo pomerili ni metra, pa smo vratili za Banjaluku", jedan je od komentara na društvenim mrežama.

Dodaju da su kolone bile kilometarske, da su se vozila pomerala "puževim korakom", ponekad tek jedan auto na sat.

Dalje se navodi da su se pojedini putnici odlučili za alternativne pravce, ali da su i tamo bile velike gužve.

"Kostajnica – prošao posle 3,5 sata čekanja", napisao je jedan putnik, dok su drugi navodili da su čekali i duže.

Na graničnom prelazu Jasenovac-Granida čekalo se i po tri sata do ulaska na terminal.

Na pojedinim graničnim prelazima, poput Izačića kod Bihaća i u Brodu prema Slavonskom Brodu, navodi se, nije bilo većih zadržavanja.

I dok je nedelja donela potpuni haos, ističe se, već danas stanje na granicama je znatno mirnije, a kolone vozila mnogo su kraće, pa se na graničnom prelazu Gradiška danas čeka 40 minuta.