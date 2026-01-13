Slušaj vest

Ivan Mihaljević, koji je pretučen u Busovači 27. decembra 2025. godine, rekao je, kao i njegov brat, da su ga pretukli ga Ante Petrović, Ivan Petrović i Denis Petrović, koji su rođena braća, kao i Darko Golub, Marijano Mravak i Petar Petrović.

Kako je za Dnevni avaz izjavio Mario Mihaljević, brat muškarca koji je zadobio povrede, ovaj događaj se desio na području Busovače, u selu Ravan. Prema njihovim tvrdnjama, Ante Petrović je oficir, potporučnik Oružanih snaga BiH.

"To je bila neka seoska kafana. Ne radi svaki dan, već kada se sastanu meštani. Tu je moj brat bio, a njih šest ili sedam je došlo iz šume. Tu je počela prepirka, Darko Golub ga je prvi udario, pa Mravak, pa Ante Petrović, Petar Petrović. Tu su ga isprebijali i brat je otišao kući i nije hteo ništa da preduzme. Ja sam to sutradan prijavio policiji i odveo ga lekaru. On nije ni znao da mu je noga slomljena dok nismo snimili, a policija još nije uzela izjave od ostalih. To je bilo između 1 i 3 sata iza ponoći. Tek sam ja sutra pozvao policiju kad sam to saznao. Brat nije hteo nikoga da zove jer je mislio da su povrede lakše, ali ja sam mu rekao da idemo kod lekara da vidimo šta je", tvrdi Mario Mihaljević, koji je dodao da su videli da je Ivanu noga napukla.

Mihaljević je dodao da je slučaj prijavio u Policijsku stanicu Kiseljak.

"Kada su promenili muziku, srušio sam sto. Tada su krenuli na mene, počela je tuča"

Kako je istakao povređeni Ivan Mihaljević, sedeli su u ugostiteljskom objektu.

"Sedeli smo s društvom, menjala se muzika, a ja nisam dozvolio da se zameni. Kako su promenili muziku, ja sam srušio jedan sto. Oni su krenuli na mene i tako je počela tuča. Bio sam s jednim kolegom. Napale su me komšije, bilo ih je sedam ili osam. Sve je nastalo zbog muzike, ništa više", kazao je Mihaljević, koji je dodao da je njegov brat pozvao policiju narednog dana.

Ivan je dodao kako je tek sutradan saznao da mu je noga polomljena.

"Otišao sam u Novu Bilu, pa u Travnik na kontrolu. Lekari su mi rekli da mirujem. Prvo su mi rekli da bi bila potrebna operacija. Oporavljam se i nosim longetu. Oni su svi mlađi desetak godina od mene, a ovaj jedan radi u vojsci. Inače sam zaposlen u Nemačkoj", istakao je on.