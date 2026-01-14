Slušaj vest

Teške optužbe o mogućem fizičkom zlostavljanju deteta potresle su javnost u Unsko-sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini. Samohrani otac iz Cazina tvrdi da je njegovo troipogodišnje dete bilo žrtva fizičkog nasilja u privatnom vrtiću, koji je, prema njegovim navodima, radio bez potrebnih dozvola, te da nadležne institucije ni nakon više od dva meseca nisu poduzele konkretne korake.

Kako prenosi portal Crna-Hronika, incident se dogodio 31.10.2025. godine, ali se otac u javnosti do sada nije oglašavao jer je, kako kaže, želeo da policija i Tužilaštvo rade svoj posao bez pritiska medija. Nakon, kako navodi, gotovo 2 meseca dana bez ikakvog vidljivog pomaka u istrazi, odlučio je javno izneti svoju priču za pomenuti portal.

Reč je o Š.R. samohranom ocu, koji tvrdi da je njegova supruga napustila porodicu dok je on radio u inostranstvu kako bi osigurao egzistenciju. Decu je, prema njegovim rečima, ostavila samu, nakon čega je bio primoran da se vrati u Bosnu i Hercegovinu kako bi im pružio dom, sigurnost i osnovne uslove za život.

Zbog građevinskog posla je, kako navodi, decu upisao u privatni vrtić koji se nalazio u privatnom objektu.

- Vrtić sam uredno plaćao da bih mogao raditi i pošteno zaraditi komad hleba. Svi su znali da sam samohrani otac. Nisam tražio nikakve povlastice, samo da mi deca budu sigurna. Radio sam, plaćao vrtić i verovao da su mi deca sigurna - rekao je otac.

"Dete imalo razbijenu usnu"

Otac tvrdi da je prvi put posumnjao da nešto nije u redu kada je dete kući došlo s ogrebotinama.

- Prvi dan su mi rekli da su se igrali napolju i da je dete palo. Drugi dan je imalo razbijenu usnu - opet objašnjenje da se udarilo igračkom. Treći dan sam došao nešto kasnije po dete, bio je mrak, došao sam peške kao i uvek… i tada se sve slomilo“ - govori otac.

Prema njegovim rečima, čim je uzeo dete u naručje, ono je počelo plakati i izgovorilo reči koje, kako kaže, nikada neće zaboraviti.

- Reklo mi je: ‘Tata, ja neću kod tete. Teta nas tuče, stavlja ruku na usta i vodi nas u strašnu sobu.’ Dete je to isto ispričalo policiji i lekarima.

Policija obaveštena, dete pregledano - ali bez epiloga

Slučaj je prijavljen policiji, a dete je pregledano u zdravstvenoj ustanovi. Kako portal Crna Hronika navodi, Medicinska dokumentacija beleži više povreda u predelu glave, lica i trupa, uključujući hematome i ogrebotine, te je preporučen pojačan nadzor i praćenje deteta.

Otac tvrdi da mu je u jednom trenutku rečeno da „ne prijavljuje policiji“ i da će se „sve rešiti“, ali on na to nije pristao:

- Prošlo je više od dva i po meseca. Koliko ja znam, Tužilaštvo nije ništa konkretno preduzelo. Pitam javno: da li zakon štiti dete ili nekoga drugog. Radim na skeli, na minusu,na visini od 40–50 metara ali neću odustati. Gledam hoću li sleteti dole živ da bih zaradio komad hleba. Uredno plaćaš da ti deca budu zbrinuta, a onda ih nađeš ovakve kad dođeš kući. Ako sam ja odrastao bez roditelja, boriću se da moja deca ne odrastaju bez mene. Ima zakon - neka zakon radi. Lako je napraviti glupost i završiti tamo gde ne treba, ali to ne bi pomoglo mojoj deci- kaže Redžić.

Dodaje da neće odustati, ali da ne želi praviti probleme koji bi mu mogli ugroziti slobodu i decu.