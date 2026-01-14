Na Baščaršiji u Sarajevu došlo je do fizičkog sukoba dve romske porodice
TUČA NA BAŠČARŠIJI Sukob dve porodice u Sarajevu, dve osobe privedene, za trećom se traga
Na Baščaršiji u Sarajevu došlo je do fizičkog sukoba, zbog kojeg su dve osobe privredene, dok se za trećom traga.
- Radi se o sukobu dve romske porodice. Dve privedene osobe su trenutno pod kontrolom policije - potvrdila je za portal "Avaza" portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.
Policija nastavlja s radom na utvrđivanju okolnosti ovog događaja i potrazi za trećom osobom.
