Slušaj vest

Na Baščaršiji u Sarajevu došlo je do fizičkog sukoba, zbog kojeg su dve osobe privredene, dok se za trećom traga.

- Radi se o sukobu dve romske porodice. Dve privedene osobe su trenutno pod kontrolom policije - potvrdila je za portal "Avaza" portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Policija nastavlja s radom na utvrđivanju okolnosti ovog događaja i potrazi za trećom osobom.

Kurir.rs/Avaz

Ne propustiteBosna i HercegovinaSTRAVIČNA TUČA U SARAJEVU, IMA POVREĐENIH! Haos u tramvaju na Dolac Malti, saobraćaj bio HITNO obustavljen!
epa-fehim-demir-01-epa-fehim-demir.jpg
Crna GoraKRIVIČNA PRIJAVA PROTIV MALOLETNIKA IZ PODGORICE: Brutalno pretukli dečaka iz Sarajeva, pa ga vređali na nacionalnoj osnovi
123.jpg
Bosna i HercegovinaOPŠTA MAKLJAŽA U SARAJEVU! Potukli se Arapi u naselju Hadžići! Posle tuče vozač kolima udario dete!
profimedia0746702292.jpg
Bosna i HercegovinaPREMINUO MLADIĆ PRETUČEN U SARAJEVU: Otac očajan, traga se za počiniocima
Dino Bektić