Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopštila je danas da BiH mora hitno da deluje da bi otklonila nedostatke u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

"Potrebno je da nadležne institucije u BiH deluju hitno, odnosno da pristupe usvajanju dva zakona na državnom nivou – Zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom, te Zakona o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam, finansiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje", navodi se u saopštenju Delegacije EU dostavljenom medijima.

Dodali su da je uspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u BiH takođe nešto na šta se odavno čeka, a zahteva se i hitno delovanje entiteta i Brčko distrikta.

Iz Delegacije EU u BiH su podsetili da je BiH u februaru 2025. godine ušla u jednogodišnji period posmatranje Radne grupe za finansijsko delovanje protiv pranja novca (FATF), globalnog nadzornog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

"Do toga je došlo zbog niza nedostataka u sistemu za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma u BiH, koje je utvrdio Komitet Saveta Evrope MONEYVAL u svom izveštaju o uzajamnoj evaluaciji iz decembra 2024. godine", stoji u saopštenju.

Moguća "siva lista"

Upozorili su da ovaj jednogodišnji period posmatranja ističe za nekoliko sedmica i da, ako ne bude ostvaren značajan napredak u otklanjanju nedostataka koje je istakao MONEYVAL, postoji visoka verovatnoća da će FATF uvrstiti Bosnu i Hercegovinu na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom, tzv. "siva lista".

"Uvrštavanje na sivu listu imalo bi neposredne i konkretne posledice na poslovne subjekte, banke, platni promet, investicije i ekonomski kredibilitet BiH, te bi uticalo na pristup međunarodnim finansijskim tržištima i transakcijama, privatne komercijalne aktivnosti, kao i javne fiskalne poslove", naglasili su iz Delegacije EU u BiH.

Ocenili su da bi to takođe moglo negativno uticati na izglede BiH da pristupi Jedinstvenom području plaćanja u evrima (SEPA). Iz Delegacije EU u BiH su podsetili da je ta zemlja već ostvarila određene pomake u jačanju svog okvira za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, uključujući usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je bio jedan od ključnih zakona na evropskom putu zemlje.

Pozdravili su i formiranje Stalnog koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma i sprečavanje proliferacije oružja za masovno uništenje, koje okuplja predstavnike nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u BiH, kao i nedavno usvajanje Pravilnika o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

"Bosna i Hercegovina je pokazala da je napredak moguć kada postoji politička opredeljenost i efikasna koordinacija. Potrebno je da nadležne institucije u BiH u narednim sedmicama hitno ulože dodatne napore, pre isteka jednogodišnjeg perioda posmatranja od strane FATF-a", zaključeno je u saopštenju.