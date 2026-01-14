Slušaj vest

Srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je danas da po bivšem poglavaru Islamske zajednice (IZ) u BiH Mustafi Ceriću Bosna i Hercegovina treba da bude država Bošnjaka, gde bi, kako je ocenila, Srbi i Hrvati bili podstanari.

"Reklo bi se na prvu da je besmisleno polemisati, ali nije, jer treba imati na umu dve stvari", napisala je Cviijanović na društvenoj mreži Iks.

Prvo, navela je ona, kada je Mustafa Cerić bio aktivni poglavar IZ u BiH žalio se da su raspadom Јugoslavije svi narodi dobili svoju nacionalnu državu, osim Bošnjaka.

“Znači, BiH po njemu treba biti država Bošnjaka, gde bi Srbi i Hrvati bili podstanari”, ocenila je Cvijanović.

Drugo, istakla je, sada, kao bivši poglavar IZ, on kao musliman predlaže hrišćanima Srbima da ne trebaju pripadati Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC), već da umesto nje treba uspostaviti "bosansku pravoslavnu crkvu".

Cvijanović je navela da je “čudo da nije zatražio da neki od ‘visokih predstavnika’ nametne takvo rešenje”.

Bivši poglavar IZ u BiH Mustafa Cerić je pre nekoliko dana predložio uspostavljanje nove verske zajednice koja bi se zvala "bosanska pravoslavna crkva", što je izazvalo brojna reagovanja iz SPC-a, zvaničnika iz Republike Srpske, ali i Međureligijskog veća BiH, koje je Cerićev predlog ocenio “zlonamernim i nepotrebnim”.