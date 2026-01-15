Slušaj vest

Premijer Republike Srpske (RS) Savo Minić vratiće mandat predsednika Vlade RS vršiocu dužnosti entitetskog predsednika Ani Trišić Babić, objavila je Radio-televizija RS (RTRS).

Navodi se da će Minić to učiniti radi “rekonstrukcije Vlade RS” i da je to “odgovor na političke procese, koji protiv RS vode iz političkog Sarajeva”.

Za sledeću sedmicu je najavljena sednica Ustavnog suda BiH o apelaciji grupe bošnjačkih poslanika u parlamentu BiH koji su naveli da nije bio legalan izbor Minića za mandatara za sastav nove Vlade RS.

Narodna skupština RS je 2. septembra 2025. godine imenovala novu entitetsku Vladu, na čelu s Minićem iz vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Screenshot 2025-08-29 093527.png
Savo Minić Foto: Printscreen/Youtube

Mandat je tada Miniću dao lider SNSD-a Milorad Dodik, mada je Centralna izborna komisija BiH (CIK) BiH početkom avgusta prošle godine oduzela Dodiku mandat predsednika RS, po osnovu presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije.

Nakon što Minić vrati mandat, v.d. predsednika RS Ana Trišić Babić će ga ponovo predložiti za premijera RS.

Dodaje se da je u sklopu rekonstrukcije entitetske vlade planirana zamena nekoliko ministara koji ne ispunjavaju kriterijume vladajuće koalicije u RS.

(Kurir.rs/Beta)

