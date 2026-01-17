SAVO MINIĆ SAOPŠTIO NOVI SASTAV VLADE REPUBLIKE SRPSKE: Doći će do promena u pet resora (VIDEO)
Budući mandatar Savo Minić saopštio je na konferenciji za novinare novi sastav Vlade Republike Srpske, u kojoj će doći do značajnih personalnih promena u pet resora.
Za novog ministra rada i boračko-invalidske zaštite predložen je predsednik BORS-a Radan Ostojić, koji će na toj poziciji zameniti Danijela Egića, dok će resor naučnotehnološkog razvoja i visokog obrazovanja umesto Siniše Karana preuzeti Draga Mastilović.
Ministarstvo privrede i preduzetništva vodiće privrednik iz Kotor Varoša Radenko Bubić umesto Vojina Mitrovića, dok na čelo Ministarstva trgovine i turizma dolazi Nedžad Ned Puhovac umesto Denisa Šulića.
Poslednja promena odnosi se na Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport, gde je za novu ministarku predložena Irena Ignjatović, kadar Socijalističke partije, umesto Selme Čabrić.
U novom sazivu Vlade svoje pozicije zadržavaju Zora Vidović kao ministarka finansija, Željko Budimir na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, Zoran Stevanović u resoru saobraćaja i veza, Petar Đokić u energetici i rudarstvu, te Alen Šeranić kao ministar zdravlja i socijalne zaštite. Takođe, resore nastavljaju da vode Zlatan Klokić, Borivoje Golubović, Bojan Vipotnik, Anđelka Kuzmić, Goran Selak i Senka Jujić.
Savo Minić je mandat vratio 15. januara, nakon čega ga je vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske, Ana Trišić Babić, obavestila da će ponovo biti predložen za mandatara.
Trišić Babić je naglasila da ova odluka ima za cilj sprečavanje veštačkih kriza u režiji strane uprave, ističući da o procesima u Srpskoj moraju odlučivati njene institucije. Posebna sednica Narodne skupštine, na kojoj će se razmatrati ostavka i novi sastav Vlade, biće održana sutra u Banjaluci.
(Kurir.rs/RTRS)