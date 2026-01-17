Slušaj vest

Budući mandatar Savo Minić saopštio je na konferenciji za novinare novi sastav Vlade Republike Srpske, u kojoj će doći do značajnih personalnih promena u pet resora.

Za novog ministra rada i boračko-invalidske zaštite predložen je predsednik BORS-a Radan Ostojić, koji će na toj poziciji zameniti Danijela Egića, dok će resor naučnotehnološkog razvoja i visokog obrazovanja umesto Siniše Karana preuzeti Draga Mastilović.

Ministarstvo privrede i preduzetništva vodiće privrednik iz Kotor Varoša Radenko Bubić umesto Vojina Mitrovića, dok na čelo Ministarstva trgovine i turizma dolazi Nedžad Ned Puhovac umesto Denisa Šulića.

Poslednja promena odnosi se na Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport, gde je za novu ministarku predložena Irena Ignjatović, kadar Socijalističke partije, umesto Selme Čabrić.

U novom sazivu Vlade svoje pozicije zadržavaju Zora Vidović kao ministarka finansija, Željko Budimir na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, Zoran Stevanović u resoru saobraćaja i veza, Petar Đokić u energetici i rudarstvu, te Alen Šeranić kao ministar zdravlja i socijalne zaštite. Takođe, resore nastavljaju da vode Zlatan Klokić, Borivoje Golubović, Bojan Vipotnik, Anđelka Kuzmić, Goran Selak i Senka Jujić.

Savo Minić je mandat vratio 15. januara, nakon čega ga je vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske, Ana Trišić Babić, obavestila da će ponovo biti predložen za mandatara.