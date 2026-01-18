Slušaj vest

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas ostavku Save Minića na funkciju predsednika Vlade Srpske.

Po okončanju 29. posebne sednice, trebalo bi da zaseda Kolegijum skupštine o održavanju još jedne sednice - o izboru nove Vlade Republike Srpske, prenela je RTRS.

Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavestila da će ponovo biti predložen za mandatara.

Minić je saopštio u subotu predlog sastava nove vlade u kojoj je pet novih ministara.

Resor rada i boračko-invalidske zaštite trebalo bi da vodi predsednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.

Osim u resoru boračko-invalidske zaštite, Minić je predložio nove ministre i u resorima nauke i visokog obrazovanja, porodice omladine i sporta, privrede i preduzetništva, kao i trgovine i turizma.

Za ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje predložen je bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović, za ministra privrede i preduzetništva Radenko Bubić, za ministra porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović, a za ministra trgovine i turizma Ned Puhovac.