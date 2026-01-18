Narodna skupština Republike Srpske usvojila ostavku premijera Save Minića
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas ostavku Save Minića na funkciju predsednika Vlade Srpske.
Po okončanju 29. posebne sednice, trebalo bi da zaseda Kolegijum skupštine o održavanju još jedne sednice - o izboru nove Vlade Republike Srpske, prenela je RTRS.
Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavestila da će ponovo biti predložen za mandatara.
Minić je saopštio u subotu predlog sastava nove vlade u kojoj je pet novih ministara.
Resor rada i boračko-invalidske zaštite trebalo bi da vodi predsednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.
Osim u resoru boračko-invalidske zaštite, Minić je predložio nove ministre i u resorima nauke i visokog obrazovanja, porodice omladine i sporta, privrede i preduzetništva, kao i trgovine i turizma.
Za ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje predložen je bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović, za ministra privrede i preduzetništva Radenko Bubić, za ministra porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović, a za ministra trgovine i turizma Ned Puhovac.
Savo Minić rekao je da izbor nove Vlade, sa pet novih imena, predstavlja kontinuitet rada i poboljšanje svih segmenata rada Vlade s obzirom da je u ovoj godini predviđeno mnogo infrastrukturnih projekata.