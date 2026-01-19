Foto: Beta/Kancelarija za saradnju sa medijima Vlade Srbije

Republika Srpska (RS) dobila je novu vladu nakon što je Narodna skupština Republike Srpske sinoć na posebnoj sednici izabrala za premijera Savu Minića i dala podršku njegovom kabinetu.

- Izbor nove vlade deo je političkog procesa zrelo i odgovorno planiranog, kojim se potvrđuje politička odgovornost i stabilnost - poručio je premijer Minić.

U novoj vladi RS u odnosu na prošlu, koju je takođe vodio Minić, nalazi se i pet novih ministara.

Savo Minić Foto: Beta/Kancelarija za saradnju sa medijima Vlade Srbije

Resor rada i boračko-invalidske zaštite vodiće predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.

Za ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje izabran je bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović, za ministra privrede i preduzetništva Radenko Bubić, za ministra porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović, a za ministra trgovine i turizma Nedžad Ned Puhovac.