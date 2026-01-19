Slušaj vest

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) juče su realizovali akciju kodnog naziva "Luka", u kojoj su uhapšene tri osobe osumnjičene za krivična dela organizovani kriminal i neovlašćen promet opojnim drogama.

Tokom realizacije ove operativne akcije, kod uhapšenih su pronađena i oduzeta dva kilograma kokaina, putničko motorno vozilo, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su navedena krivična dela počinjena.

Uhapšeni će, nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, biti predati u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine, pod čijim nadzorom su aktivnosti na terenu i sprovedene.