Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) juče su realizovali akciju kodnog naziva "Luka", u kojoj su uhapšene tri osobe osumnjičene za krivična dela organizovani kriminal i neovlašćen promet opojnim drogama.

Tokom realizacije ove operativne akcije, kod uhapšenih su pronađena i oduzeta dva kilograma kokaina, putničko motorno vozilo, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su navedena krivična dela počinjena.

Uhapšeni će, nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, biti predati u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine, pod čijim nadzorom su aktivnosti na terenu i sprovedene.

Prilikom realizacije operativne akcije „Luka“ ostvarena je saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Obaveštajno-bezbednosnom agencijom Bosne i Hercegovine, kao i ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske i Kantona Sarajevo.

(Kurir.rs/Klix)

